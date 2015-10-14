السلطات السودانية تفرج عن 13 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في أغسطس الماضي

أكد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير عودة 13 صيادا من أبناء مدينة القصير بجنوب البحر الأحمر من السودان بعد أن نجحت القيادة السياسية في التواصل مع السلطات السودانية للإفراج عنهم بعد احتجازهم منذ شهر أغسطس الماضي.

وكان فى استقبالهم رئيس مدينة القصير – نيابة عن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله – وعبد الباسط عطية رئيس نقابة الصيادين بالقصير وأبناء المدينة.

وأكد رئيس المدينة – خلال استقباله للصيادين – أن القيادة السياسية كانت على تواصل دائم مع الجانب السوداني للإفراج عنهم منذ لحظة الاحتجاز حتى إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، ونقل إليهم تهنئة محافظ البحر الأحمر بالعودة إلى أرض الوطن.

ومن جانبه، أشار عبد الباسط عطية نقيب الصيادين بالقصير، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن أهالي الصيادين كان لديهم الثقة الكاملة فى القيادة السياسية للتواصل مع السلطات السودانية لعودة الصيادين وتذليل كل العقبات أمام عودة الصيادين.

وفى سياق متصل، أكد عبد الرحمن محمود شيخ الصيادين بالقصير أن أهالي مدينة القصير عائلات وشيوخ وقبائل وشباب يوجهون كل الشكر للقيادة السياسية التي تواصلت مع كل الجهات فى السودان للإفراج عن الصيادين وتذليل كل العقبات لعودة سالمين إلى القصير.

وكانت السلطات السودانية قد احتجزت فى أغسطس الماضي 13صيادا من أبناء مدينة القصير لدخولهم المياه الإقليمية أثناء رحلة للصيد بالبحر الأحمر.