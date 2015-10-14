في_القمة - متعب: عقدت جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم والخسارة من الزمالك ليست عيبا

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي عن اجتماعه بلاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري الخميس من أجل تحفيزهم.

ويواجه الأهلي وصيف الدوري والكأس غريمه اللدود بطل الثنائية المحلية الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في كأس السوبر.

وقال متعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"مواجهة الزمالك صعبة لأنه من أفضل الأندية في إفريقيا. توج بالدوري والكأس ونهنأه على ذلك".

وأضاف "هناك ضغوطات على لاعبي الأهلي لأنهم لم يعتادوا على خسارة البطولات. كلنا مركزين على الفوز باللقب".

وأردف "أنا وحسام غالي وحسام عاشور وشريف إكرامي اجتمعنا باللاعبين ولمسنا لديهم الإصرار والتركيز. أتمنى أن تظهر روح الفانلة الحمراء في مباراة الغد".

وأتم "الزمالك فريق كبير والخسارة منه ليست عيبا على الإطلاق".