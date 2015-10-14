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اشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى

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اشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى اشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى
اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلى مع الشباب الفلسطينيين فى مظاهرات للفلسطينيين بعد هدم قوات الاحتلال جزءا من السياج الحدودى بين إسرائيل ووسط شرق قطاع غزة بـ"البريج". وأصيب شاب فلسطينى بطلق نارى من قوات الاحتلال خلال الاشتباكات.

من ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء ثمانية فلسطينيين من مدينة الخليل، وبلدتى بنى نعيم، ودورا، ومخيم العروب شمالى المدينة.

وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى داهمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عاصم محمد أبوعيشة (19 عاما)، وفتشت منزله، وعبثت بمحتوياته، ومن بلدة بنى نعيم (شرق الخليل) اعتقلت الشاب جهاد أبو سكوت (20 عاما)، وياسر إسماعيل المشارقة (20 عاما)، وحسين نبيل الشحاتيت، من بلدة دورا، كما داهمت مخيم العروب (شمال الخليل)، واعتقلت أربعة فلسطينيين، وفتشت منازل ذويهم، وعبثت بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة داهمت المدينة، وضاحية "اكتابا" شرقها، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من محمود زياد عبده أبوزنط (23 عاما)، ومهند جهاد خضر الهمشرى (24 عاما).

وفى نابلس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة منازل فى بيت فوريك، وعصيرة الشمالية فى نابلس، واستدعت أربعة فلسطينيين لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة خريوش فى مدينة نابلس وفتشته، فيما داهمت خمسة منازل فى عصيرة الشمالية، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.
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