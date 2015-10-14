60 ألف دولار قيمة 42 مخالفة في دبي

سجلت الحلقة الثانية من سلسلة #الفريق_ألفا (أسود الطرقات) التي تناولت الجهود التي تقوم بها "شعبة نظافة الطريق السريعة" التابعة لبلدية دبي يومياً لتنظيف شوارع الإمارة الممتدة 1200 كم تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وحظي الخبر (في دبي: رمي ورقة على الطريق يستدعي 10 إجراءات) تفاعلاً مماثلاً أيضاً، وبعد التواصل مع الجهات المختصة في البلدية والاستيضاح حول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة التي تتخذها بحق الأفراد والشركات، أرسلت إلينا بلدية دبي قائمة تضم 42 مخالفة، وبلغ مجموع المبالغ المالية المستحقة لكافة المخالفة 223.300 ألف درهم (60.680 دولار أمريكي).

ونالت مخالفة (التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الإدارة المعنية) أعلى مخالفة وقدرها 100 ألف درهم (27.174 دولار أمريكي)، أما أدنى مخالفة فكانت (تساقط مياه المكيفات أو تسريب أية مياه على الأرصفة والطرق) بمخالفة قدرها 100 درهم (36.7 دولار أمريكي).

إليكم قائمة تضم أغلى 10 مخالفة متعلقة بالنظافة العامة في إمارة دبي:

> 1- التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الإدارة المعنية. (100 ألف درهم)

> 2- تساقط أية مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض. (50 ألف درهم).

> 3- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام. (10 آلاف درهم).

> 4- تساقط أو التخلص من النفايات أو المواد الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك. (5 آلاف درهم).

> 5- التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة. (5 آلاف درهم).

> 6- عدم توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة. (5 آلاف درهم).

> 7- عدم قيام الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطتها وفقاً للاشتراطات والأوضاع والمعايير المعتمدة في هذا الشأن لدى الإدارة المختصة. (5 آلاف درهم).

> 8- تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة أية نفايات منتجة من قبل الغير أو تقديم خدمات نظافة في الأماكن العامة بدون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة والالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض. (5 آلاف درهم).

> 9- إلقاء العبوات الخاصة بالمبيدات الحشرية والأدوية الزراعية بالحاويات وعدم التخلص منها حسب تعليمات الإدارة المختصة. (5 آلاف درهم).

> 10- إلغاء أو تغيير استخدام غرفة نفايات في مبنى أو مجمع مباني إلى أي نشاط يعيق استخدامها الأصلي بصورة كلية أو جزئية. (5 آلاف درهم).

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للاطلاع على المزيد من أسرار نظافة الطرق في دبي تفاعلوا مع الحلقة الثانية من #الفريق_ألفا "أسود الطرقات" واكتشفوا المزيد.