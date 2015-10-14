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"لمعلم" يتخطى 100 مليون مشاهدة بأغنية "مال حبيبي مالو"

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"لمعلم" يتخطى 100 مليون مشاهدة بأغنية "مال حبيبي مالو" "لمعلم" يتخطى 100 مليون مشاهدة بأغنية "مال حبيبي مالو"

الأربعاء 14-10-2015 00:40

تجاوزت أغنية النجم المغربي سعد لمجرد "مال حبيبي مالو" نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 100 مليون، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتوب"؛ وذلك قبل أسابيع على تخطي أغنيته "لمعلمّ العدد نفسه.

وكتب لمجرد رسالة شكر إلى معجبيه في المغرب والعالم العربي عبر صفحته الرسمية على إنستغرام،: "شكرا جزيلا لكل من تابعني طوال هذه المدة، اليوم وصلنا لمئة مليون مشاهدة في أغنية (مال حبيبي مالو)، هذا إنجاز مغربي عربي، كل الحب والتقدير والاحترام للجمهور المغربي والعربي".

وللإشارة فإن ألبوم "ولا عليك" الذي أصدره سنة 2013، حقق نجاحا كبيرا في المغرب خاصة أغنية "مال حبيبي مالو"، استطاع أن يحقق من خلاله شهرة واسعة في العالم العربي، وخصوصاً دول الخليج، بعد إطلاقه لأغنية "أنتِ باغية واحد"، التي حققت يومها 44 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

يذكر أن سعد دخل بأغنية "لمعلم" في سباق كان محسوماً من قبل بين الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأغنيته "بشرة خير"، والطفلة البحرينية حلا الترك بأغنية "بنتي حبوبة"، حيث تمكن في وقت وجيز من تحطيم أرقام مشاهدة كليباتهم وتجاوزها بسهولة.

أغنية مال حبيبي مالو :

 

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سيدتي

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