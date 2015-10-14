Leonardo de Caprio ينقل فضيحة فولكسفاغن الى السينما

تتجه فضيحة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات بشأن إختبارات إنبعاثات الديزل إلى هوليوود. وقالت شركة ستوديوهات باراماونت والوكيلة الفنية في نيويورك مارلي روسوف وشركاؤها، إن ستوديو باراماونت وشركة الإنتاج التي يملكها الممثل، Leonardo de Caprio ، واحد من أهم نشطاء البيئة في هوليوود، حصلا على حقوق إنتاج فيلم سيتناول فضيحة المحرّكات المغشوشة في سيارات "فولكسفاغن"، التي زودها المصنع الألماني ببرامج معلوماتية تخدع نظام قياس نسبة الانبعاثات الملوثة في محركاتها.

وأقرّت أكبر شركة مصنّعة للسيارات في أوروبا بأنها غشت في اختبارات إنبعاثات الديزل في الولايات المتحدة. ويقول وزير النقل الألماني إنه جرى التلاعب بهذه الإختبارات أيضا في أوروبا. وتسبّبت الفضيحة في انخفاض سعر سهم الشركة إلى أكثر من الثلث وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة وأدت إلى فتح تحقيقات في جميع أنحاء العالم.

وقد اشترت شركة إنتاج "باراماونت" مع شركة Appian Way التابعة للممثل والمنتج دي كابريو، الحقوق الخاصة بمشروع كتاب من تأليف الصحافي جاك إوينغ عن الفضيحة. ولم يتم معرفة معلومات بعد عما إذا كان ليوناردو سيمثل في الفيلم .

وتجدر الإشارة إلى أن Leonardo de Caprio يدافع بشكل كبير عن القضايا البيئية ويتبرّع بالملايين من أجل هذا الموضوع، كما أنه في تاريخه العديد من الأعمال التي تعنى بالأمر بينها الوثائقي "The 11th Hour" وحصل على جائزة سفيرة الأمم المتحدة للسلام من الأمين العام بان كي مون في العام 2014.

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