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إسرائيل تغلق مناطق بالقدس الشرقية وتنشر قوات على الطرق السريعة

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إسرائيل تغلق مناطق بالقدس الشرقية وتنشر قوات على الطرق السريعة إسرائيل تغلق مناطق بالقدس الشرقية وتنشر قوات على الطرق السريعة
سمحت إسرائيل للشرطة بإغلاق أحياء فلسطينية فى القدس الشرقية اليوم الأربعاء، وقررت نشر جنود على الطرق السريعة للتصدى لأسوأ موجة من العنف فى أنحاء إسرائيل والقدس والضفة الغربية منذ سنوات.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمنى المصغر الذى اختتم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سمح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الاسرائيلية انهم ارتكبوا "أعمالا إرهابية" وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات.

وقتل سبعة إسرائيليين و30 فلسطينيا بينهم أطفال ومهاجمون فى موجة هجمات وإجراءات أمنية بدأت قبل نحو أسبوعين.

وأسباب التوتر متعددة لكن غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الاقصى فى القدس أحد الاسباب التى اثارت اعمال العنف. ويخشى الفلسطينيون أن تكون الإسرائيلية تهدف إلى اضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسى.
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مصر 365

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