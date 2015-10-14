ميليشيات الحوثى تمنع فرقا هندسية من إصلاح خطوط للكهرباء بطريق فرضة باليمن

قامت ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح، بمنع الفرق الهندسية المكلفة من الحكومة من إصلاح خطوط الكهرباء فى طريق فرضة الرابط بين مأرب وصنعاء، وذلك وفق ما أفادت شبكة سكاى نيوز.

وبالأمس، دعا زعيم الحوثيين فى اليمن أتباعه إلى التوجه إلى جبهات القتال لصد من وصفهم بالغزاة فى إشارة إلى التحالف العربى الذى تدخل لإنهاء سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة من البلاد.

وتصريحات عبد الملك الحوثى التليفزيونية هى أول تصريحات علنية له منذ أن وصفت الحكومة اليمنية فى الأسبوع الماضى قبول الحوثيين خطة ترعاها الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر فى البلاد بأنه "مناورة" من جانبهم.

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