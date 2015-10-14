انضمام 20 حركة مسلحة لأعمال مؤتمر الحوار الوطنى بالسودان

قال الأمين العام لأمانة الحوار الوطنى بالسودان، هاشم على سالم، أن 20 حركة مسلحة انضمت إلى أعمال مؤتمر الحوار الوطنى الشامل بالبلاد الذى انطلقت أعماله يوم السبت الماضى بقاعة الصداقة بالخرطوم، مشيرا إلى أن الحركات التى انضمت للحوار تم توزيع أعضائها على اللجان الست بالمؤتمر، وهم يباشرون الحوار حاليا.

وألمح سالم- فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إلى إمكانية مقابلة لجنة الاتصال التى سيصدر قرار بتشكيلها للحركات الرافضة للحوار بالخارج، مبينا أن القوى السياسية المشاركة فى الحوار والبالغ عددها نحو مائة حزب وحركة، متفقة تماما على أن يكون الحوار بالداخل، مؤكدا أن النقاش داخل لجان المؤتمر الست يسير بصورة طيبة وبهدوء تام.

وأكد أن "أبواب الحوار مفتوحة طوال مدته التى تستمر لثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة لمن يرغب فى الانضمام".

وفى السياق قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار، السفير عمر يوسف بريدو، أن الأحزاب المشاركة فى اللجنة تقدمت برؤيتها مكتوبة بشأن كيفية إدارة العلاقات الخارجية للسودان، مشيراً إلى الاتفاق على الاستعانة بالخبراء فى المجال والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بوضع السياسات الخارجية، لتأتى متوافقة مع المعايير الدولية بما يضمن إقرار سياسة خارجية جيدة للسودان.

على صعيد متصل، أعلن رئيس لجنة الهوية، راشد دياب، الاتفاق على تعديل اسم اللجنة لتصبح لجنة الهوية والثقافة، موضحا أن الأعضاء توافقوا على ضرورة وضع أسس وأطر توضح ثوابت الهوية والثقافة وتنوعها بالسودان، والاعتراف بها وتمكينها من الانتشار للتعبير عن هوية السودانيين.

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