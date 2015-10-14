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الجيش النيجري: بوكو حرام تستخدم القنابل العنقودية لتعزيز إرهابها

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الجيش النيجري: بوكو حرام تستخدم القنابل العنقودية لتعزيز إرهابها الجيش النيجري: بوكو حرام تستخدم القنابل العنقودية لتعزيز إرهابها

مقاتلي بوكو حرام

حذرت نيجيريا، أمس الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر، مواطنيها من إمكانية استخدام مسلحي جماعة «بوكو حرام» قنابل عنقودية قد يكونوا حصلوا عليها من قواعد الجيش.

وأفاد موقع “روسيا اليوم” الأخباري، أن المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، رابي أبو بكر، طالب من المدنيين توخي الحيطة والحذر من القنابل العنقودية بعد أن كشف خبراء مؤخرًا مخابئ أسلحة في شمال شرق ولاية أداماوا.

وقال المتحدث، إن “القيادة العليا للجيش اكتشفت أن إرهابيي “بوكو حرام” استخدموا مثل هذه الأسلحة لإعطاء دفع لقضيتهم الإرهابية”، مضيفا “تستخدم هذه القنابل في مناطق واسعة تضم أهدافا عدة مثل قوافل الآليات والأسواق ودور العبادة والتجمعات العسكرية”.

وكثف متمردو الجماعة المتحالفون مع تنظيم «داعش»، في سوريا والعراق وتيرة عملياتهم الانتحارية في شمال شرق نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر في الأشهر الأخيرة.

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