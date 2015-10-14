محافظ جنوب سيناء ينهى نزاعا بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض منذ 16 عاما

دعا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عائلتين من أهالى مدينة دهب، ومعهم بعض المشايخ والعواقل، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لحل نزاع قائم بينهما منذ عام 1999 أى ما يقرب من 16 عامًا، بعدما فشلت جميع الطرق للوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين، بسبب تداخل حدود مساحة من الأرض تبلغ حوالى 2 فدان مزروعة بالنخيل، ووجود نزاع بسبب عدم تحديد حدود كل أرض بدقة.

واتبع المحافظ هذا الأسلوب بعقد اللقاء وتجميع أفراد النزاع بمكتبه والتفاهم على أنسب حل لإزالة النزاع القائم بين العائلتين، والذين استجابوا على الفور لدعوة المحافظ بحضور اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب، وعلى حمادة نائب رئيس المدينة.

ورحب المحافظ بأفراد العائلتين بهم وهنأهم بالعام الهجرى الجديد، وقدم لهم الكعك والحلويات، ودعاهم لاحترام علاقات النسب والقرابة بينهم، وطالبهم بالوصول لحل سريع بالتراضى بين الطرفين، فى وجوده واعتباره ضامنا لكلا الطرفين وانحيازا للحق وليس انحيازا لطرف عن الآخر.

وأشاد الحضور بمبادرة المحافظ، ووافقوا بالإجماع على عقد جلسة قضاء عرفى طبقا لعاداتهم وتقاليدهم المتعارف عليها الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة دهب، وحضور جميع أطراف النزاع، والقاضى العرفى، والمحافظ ضمانا للاتفاق، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التخطيط العمرانى بالمحافظة لرفع المساحة المتنازع عليها وتحديد الحدود لتسهيل وصول الحق لمستحقيه، وسط ترحيب وموافقة الحضور.



>