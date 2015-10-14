أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء ينهى نزاعا بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض منذ 16 عاما

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء ينهى نزاعا بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض منذ 16 عاما محافظ جنوب سيناء ينهى نزاعا بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض منذ 16 عاما
دعا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عائلتين من أهالى مدينة دهب، ومعهم بعض المشايخ والعواقل، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لحل نزاع قائم بينهما منذ عام 1999 أى ما يقرب من 16 عامًا، بعدما فشلت جميع الطرق للوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين، بسبب تداخل حدود مساحة من الأرض تبلغ حوالى 2 فدان مزروعة بالنخيل، ووجود نزاع بسبب عدم تحديد حدود كل أرض بدقة.

واتبع المحافظ هذا الأسلوب بعقد اللقاء وتجميع أفراد النزاع بمكتبه والتفاهم على أنسب حل لإزالة النزاع القائم بين العائلتين، والذين استجابوا على الفور لدعوة المحافظ بحضور اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب، وعلى حمادة نائب رئيس المدينة.

ورحب المحافظ بأفراد العائلتين بهم وهنأهم بالعام الهجرى الجديد، وقدم لهم الكعك والحلويات، ودعاهم لاحترام علاقات النسب والقرابة بينهم، وطالبهم بالوصول لحل سريع بالتراضى بين الطرفين، فى وجوده واعتباره ضامنا لكلا الطرفين وانحيازا للحق وليس انحيازا لطرف عن الآخر.

وأشاد الحضور بمبادرة المحافظ، ووافقوا بالإجماع على عقد جلسة قضاء عرفى طبقا لعاداتهم وتقاليدهم المتعارف عليها الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة دهب، وحضور جميع أطراف النزاع، والقاضى العرفى، والمحافظ ضمانا للاتفاق، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التخطيط العمرانى بالمحافظة لرفع المساحة المتنازع عليها وتحديد الحدود لتسهيل وصول الحق لمستحقيه، وسط ترحيب وموافقة الحضور.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365