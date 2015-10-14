5 ملفات مهمة تنتظر مدير عام التربية والتعليم الجديد فى دمياط

ينتظر الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، مدير عام التربية والتعليم بدمياط، الذى تولى مهام مسئولية التربية والتعليم خلفا لفريدة مجاهد التى تولت مهام منصبها بمحافظة الغربية، 5 ملفات أساسية تمس العملية التعليمية فى دمياط، يأتى فى مقدمتها مهمة إعادة هيكلة كافة الإدارات التعليمية داخل ديوان عام التربية والتعليم، ومن بعدها جميع الإدارات التعليمية، لتجديد الدماء وخلق صفوف جدية من الشباب، خاصة أن ديوان عام التربية والتعليم به قيادات ظلت قابعة فى أماكنها لسنوات طوال.

ويأتى فى المرتبة الثانية إعادة النظر فى تعيين مديرى الإدارات التعليمية التى سبق أن أعلنت عنها وكيلة الوزارة السابقة قبل بداية العام الدراسى والتى جاء أغلبها خارج التوقعات، وهو ما دعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى لقائه بقيادات التربية والتعليم 5 أكتوبر الماضى أى بعد الانتهاء من إعلان الحركة، بتكلف وكيلة الوزارة بإجراء حركة لمديرى الإدارات التعليمية بمعايير موضوعية للنهوض بالعملية التعليمية.

كما يأتى ملف المدارس الآيلة للسقوط، والتى تخضع لعمليات صيانة وترميم من قبل الأبنية التعليمية على أولويات مدير عام التعليم الجديد، حيث تحولت معظم المدارس وأغلبها من المدارس الكبيرة للعمل بنظام الفترتين والفترات الممتدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وهو ما يأتى على غير رغبة الغالبية العظمى من أولياء الأمور.

ويمثل ملف الانضباط وتطبيق درجات السلوك داخل المدارس، خاصة مدارس المرحلة الثانوية والتعليم الفنى، حجر الزاوية فى استقرار العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، وتنفيذا للقرار الوزارى 179 ولائحته التنفيذية الذى يقضى بذلك، كما يمثل مجلس الأمناء جانبا مهما للعملية التعليمية بدمياط لا يمكن إغفاله، وهو ما يحتاج إعادة التشكيل فى أسرع وقت ممكن بعد أن أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قرارا بإنهاء عمل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين الحاليين بالتربية والتعليم اعتبارا من 31 أغسطس الماضى.