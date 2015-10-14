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انخفاض نسبة الأمية بسوهاج عن العام الماضى 2%

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انخفاض نسبة الأمية بسوهاج عن العام الماضى 2% انخفاض نسبة الأمية بسوهاج عن العام الماضى 2%
قال محمد الدالى مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج ، إن نسبة الأمية فى المحافظة بين الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر انخفضت عن العام الماضى، حيث بلغت هذا العام 27,6% فى حين كانت النسبة فى العام الماضى 29.4 5% .

وأضاف الدالى فى تصريحات أن نسبة انخفاض الأمية فى المحافظة يرجع إلى تنوع البرامج التعليمية التى تنتهجها الهيئة والتى ترتكز على تلبية الاحتياجات الدراسية المرتبطة بالقضايا الحياتية عند الدارسين، فضلا عن تعدد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى والدعم الذى يوليه المحافظ لبرامج محو الأمية بالمحافظة.

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