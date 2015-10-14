«داعش» يؤكد مقتل الرجل الثاني في التنظيم

أكد المتحدث باسم تنظيم “داعش” أبو محمد العدناني، في تسجيل صوتي، أعلن فيه أمس الثلاثاء، مقتل الرجل الثاني في التنظيم أبي معتز القرشي، المعروف باسم أبو مسلم التركماني على يد الأمريكيين.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، الروسية، قول “العدناني”، في تسجيل صوتي تناقلته مواقع جهادية: “فرحت أمريكا وطارت بقتل الشيخ أبي معتز القرشي رحمه الله، وأوهمت نفسها أن ذلك نصر كبير”.

وأضاف: “لن أرثيه لأن أمريكا وحلفاءها فرحوا بقتله، وشمت عملاؤها وكلابها، فرحوا وشمتوا بمقتل رجل من المسلمين أمنيته الوحيدة أن يقتل في سبيل الله”، محذرًا الولايات المتحدة من أن القيادي “ربى رجالًا وخلف أبطالًا تنتظر أمريكا بإذن الله على أيديهم ما يسوؤها”.

ولم يحدد “العدناني” الطريقة التي قتل بها القيادي أو توقيت حصول ذلك، إلا أن واشنطن كانت أعلنت في 22 أغسطس الماضي، مقتل الرجل الثاني في التنظيم المتطرف فاضل أحمد الحيالي، والمعروف أيضاً باسم الحاج معتز وأبو مسلم التركماني في غارة جوية بالقرب من الموصل في العراق.

وبحسب الرئاسة الأمريكية، فإن الحاج معتز قُتل عندما كان يستقل سيارة مع قيادي آخر في التنظيم الجهادي، موضحًة أنه كان أحد المنسقين الرئيسيين لعمليات نقل الأسلحة والمتفجرات والأليات والأفراد بين العراق وسوريا.

وعرفه البيت الأبيض على أنه “كبير مساعدي” زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وكان مكلفًا بعمليات داعش في العراق “حيث أدى دورًا رئيسيًا في تنظيم العمليات خلال العامين الماضيين”، وخصوصًا خلال هجوم التنظيم في يونيو 2014 وسيطرته على الموصل ثاني مدن العراق في بداية هجومه الساحق في شمال هذا البلد.