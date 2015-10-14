المهرولون إلى الماضي بقلم | عبد الله السناوي

لا يعول أحد على الانتخابات النيابية المقبلة فى بناء دولة حديثة تتوازن سلطاتها.

> مازال الطريق طويلا للوصول إلى ما ضحى من أجله المصريون فى ثورتين.

> العزوف المتوقع عن صناديق الاقتراع شهادة احتجاج على تراجع رهانات الانتقال إلى عصر جديد.

> وفتور الشارع كأنه ليست هناك انتخابات شهادة احتجاج أخرى تنذر باضطرابات محتملة.

> بين الشهادتين صدمة تلوح فى جنباتها مخاوف العودة إلى خطوط الماضى.

> هذا أسوأ استخلاص عام قبل آخر استحقاقات خريطة المستقبل.

> فى مثل هذه الأجواء يصعب أن يحتفى أحد يحترم نفسه باستكمال مؤسسات الدولة لأول مرة منذ خمس سنوات.

> أهداف المرحلة الانتقالية الثانية تكاد تتقوض عند خطوتها البرلمانية الأخيرة.

> لا الدستور احترم ولا البرلمان مرشح لأن يضطلع بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية.

> هناك فارق جوهرى بين«الاستتباع» و«الشراكة».

> الأول، نوع من تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، تسمع وتطيع وتنفذ.

> والثانية، نوع من تحمل المسئولية المشتركة وفق رؤى واضحة وتوجهات لا لبس فيها.

> سيناريو الاستتباع شبه مؤكد وفق كل القراءات للعملية الانتخابية ونتائجها المتوقعة.

> وسيناريو الشراكة شبه مستبعد بالنظر إلى التشكيل المحتمل لمجلس النواب وغياب أية رؤية توفر أرضية مشتركة.

> لا يجادل أحد تقريبا فى أننا بصدد برلمان مشوه يسوده نواب الخدمات والعصبيات والمال السياسى والهرولة المعتادة إلى أعتاب الحكم، أيا ما كان هذا الحكم.

> السؤال هو: بأى نسبة سوف يكون هذا التشوه؟

> أو بأى قدر تمثل الأحزاب؟.. وأيها له السبق على الآخر؟

> من يصعد ولماذا؟.. ومن يهبط وإلى أين؟

> فى جميع الاحتمالات التراجع فادح فى منسوب السياسة داخل البرلمان.

> البرلمانات تكتسب زخمها من قوة تنافس برامج أحزابها.

> فى غياب البرامج أزمة مؤجلة.

> تغييب السياسة حكم بالحرمان على الرأى العام من أن يغادر تسيس القلق إلى تسيس الرؤى.

> مصر عرفت النوع الأول من التسييس أثناء سنوات الثورة غير أنها لم تؤسس لنظام جديد ينتقل بمواطنيها من القلق على صورة المستقبل إلى الوعى بأهداف التغيير.

> بعض الأحزاب تجمعات مصالح لا تربطها علاقات تنظيمية يعتد بها ولا تصورات سياسية يركن إليها.

> فى التنافس على ضم نواب سابقين بـ«الحزب الوطنى» شهادة إفلاس مبكرة.

> الأحزاب تبنى ببناء كوادر لا شراء نواب.

> القضية ليست «الحزب الوطنى»، فهو حزب بيروقراطى أمنى سحقته «يناير» فى بضعة أيام بقدر ما هى استجلاب رجال الماضى إلى مشاهد الحاضر.

> فى انتخابات (٢٠١٢) غاب نواب «الوطنى» السابقين ورجال أعمال «مبارك» بصورة شبه كاملة.

> لم يكن أحد يريدهم ولا أن ينسبهم إليه ولا كانت لديهم جرأة الترشح.

> فى تغيير البيئة العامة بعد «يونيو» تصور الماضى أن الفرصة واتته من جديد وبدأت حملة تصفية الحسابات مع «يناير».

> لا يوجد احتمال أن تتبلور قوة باسم هذا الحزب تحت قبة البرلمان، فالذين كانوا ينتسبون إليه هم رجال كل عصر ونظام ورئيس.

> هم أنفسهم الذين انضموا إلى الاتحاد الاشتراكى ونقلوا مقاعدهم إلى حزب مصر قبل أن يهرولوا إلى الحزب الوطنى عندما أسسه الرئيس الأسبق «أنور السادات».

> أيا كانت اللافتة التى ترشحوا تحتها فإنهم سوف يهرولون كالعادة إلى حيث يقف الرئيس.

> من الصعب رسم صورة تقريبية لحركة السياسة فى البرلمان الجديد، فكل شىء سائل وعشوائى.

> من المستبعد تماما أن يحوز أى حزب أكثرية ما أو أن تكون حصة الأحزاب كلها فى مستوى يخولها التطلع لتشكيل الحكومة وفق النص الدستورى.

> القوانين المنظمة للانتخابات صممت من أجل ألا يحدث ذلك.

> لم تكن مصادفة أن الذين صمموها أصروا طوال الوقت على استبعاد «القوائم النسبية» التى تتنافس فيها البرامج السياسية وسعوا لتهميش الأحزاب نفسها.

> التهميش يناقض الدستور الذى ينص على أن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.

> التهميش نفسه يرادف تضييق المجال العام والضيق بالدستور.

> الأحزاب ضعيفة لكن يتعين تقويتها لا الانقضاض عليها.

> فى الانقضاض تفريغ للحياة السياسية من كل قوة شاركت فى ثورتين وأطاحت بنظامين.

> فى عودة «رأسمالية مبارك» احتمال عودة أخرى لـ«جماعة الإخوان».

> عندما لا يبدو أن هناك نقلة نوعية فى طبيعة الدولة ونظام حكمها فإن كل شىء محتمل.

> فى أوضاع قلقة تفتقد إلى أية قواعد تحكم لا يمكن استبعاد عودة الجماعة فى مدى عشر سنوات.

> أسوأ سيناريو ممكن فى انتخابات (٢٠١٥) أن يتقدم حزب «النور» على جميع الأحزاب المدنية فى الترتيب العام.

> هذه هزيمة سياسية هائلة لـ«يونيو» وضرب فى جذر شرعيتها.

> فى انتخابات (٢٠١٢) حل «النور» فى المرتبة الثانية بعد حزب الجماعة «الحرية والعدالة».

> أن يحتل المركز الأول، بغض النظر عن عدد نوابه، رسالة للعالم بأن الجماعة مازالت رقما سياسيا صعبا فى مصر رغم انخراطها البالغ فى العنف.

> قد لا يتصدر «النور» الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات لكنه يبدو الأكثر تنظيما وجاهزية، يعرف ما يريد وكيف يصل إليه، يفتح خطوطه مع الدولة ويقايض ما يملك بما يطلب.

> الحسابات الأمنية تفوق السياسية بل تكاد تلغيها.

> غير أنه يصعب إدارة البرلمان بالوسائل الأمنية.

> الأمن قد يتدخل فى مرحلة أو أخرى من الانتخابات لكنه لن يذهب بنفسه تحت القبة ليرشد ويدير.

> بشكل أو آخر سوف ينشأ حزب دولة جديد داخل البرلمان.

> فبأى برنامج ووفق أية رؤية سوف تتشكل جبهة الموالاة المتوقعة؟

> الأغلب أن تتشكل حسب قاعدة «الهرولة» التى تصورنا أننا قد غادرناها.

> من فرط الموالاة قد تتزعزع الثقة العامة فى النظام كله.

> كل الخطايا المتوقعة تحت قبة البرلمان سوف يتحملها الرئيس.

> هم يقولون إنهم أنصاره ورجاله.

> ولهذه الأقوال تبعاتها الخطيرة التى سوف تتبدى من اليوم البرلمانى الأول.

> سقط برلمان (٢٠١٢) سياسيا وأخلاقيا عند حلف اليمين الدستورية.

> كان سيركا لا برلمانا، فقد شرعيته بخسارة احترامه.

> مصير مماثل غير مستبعد.

> الهرولة إلى الماضى جهل فادح بالتاريخ وصدام مستعجل مع المستقبل.

نشر المقال في بوابة الشروق