المهرولون إلى الماضي بقلم | عبد الله السناوي

لا يعول أحد على الانتخابات النيابية المقبلة فى بناء دولة حديثة تتوازن سلطاتها.
> مازال الطريق طويلا للوصول إلى ما ضحى من أجله المصريون فى ثورتين.
> العزوف المتوقع عن صناديق الاقتراع شهادة احتجاج على تراجع رهانات الانتقال إلى عصر جديد.
> وفتور الشارع كأنه ليست هناك انتخابات شهادة احتجاج أخرى تنذر باضطرابات محتملة.
> بين الشهادتين صدمة تلوح فى جنباتها مخاوف العودة إلى خطوط الماضى.
> هذا أسوأ استخلاص عام قبل آخر استحقاقات خريطة المستقبل.
> فى مثل هذه الأجواء يصعب أن يحتفى أحد يحترم نفسه باستكمال مؤسسات الدولة لأول مرة منذ خمس سنوات.
> أهداف المرحلة الانتقالية الثانية تكاد تتقوض عند خطوتها البرلمانية الأخيرة.
> لا الدستور احترم ولا البرلمان مرشح لأن يضطلع بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية.
> هناك فارق جوهرى بين«الاستتباع» و«الشراكة».
> الأول، نوع من تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، تسمع وتطيع وتنفذ.
> والثانية، نوع من تحمل المسئولية المشتركة وفق رؤى واضحة وتوجهات لا لبس فيها.
> سيناريو الاستتباع شبه مؤكد وفق كل القراءات للعملية الانتخابية ونتائجها المتوقعة.
> وسيناريو الشراكة شبه مستبعد بالنظر إلى التشكيل المحتمل لمجلس النواب وغياب أية رؤية توفر أرضية مشتركة.
> لا يجادل أحد تقريبا فى أننا بصدد برلمان مشوه يسوده نواب الخدمات والعصبيات والمال السياسى والهرولة المعتادة إلى أعتاب الحكم، أيا ما كان هذا الحكم.
> السؤال هو: بأى نسبة سوف يكون هذا التشوه؟
> أو بأى قدر تمثل الأحزاب؟.. وأيها له السبق على الآخر؟
> من يصعد ولماذا؟.. ومن يهبط وإلى أين؟
> فى جميع الاحتمالات التراجع فادح فى منسوب السياسة داخل البرلمان.
> البرلمانات تكتسب زخمها من قوة تنافس برامج أحزابها.
> فى غياب البرامج أزمة مؤجلة.
> تغييب السياسة حكم بالحرمان على الرأى العام من أن يغادر تسيس القلق إلى تسيس الرؤى.
> مصر عرفت النوع الأول من التسييس أثناء سنوات الثورة غير أنها لم تؤسس لنظام جديد ينتقل بمواطنيها من القلق على صورة المستقبل إلى الوعى بأهداف التغيير.
> بعض الأحزاب تجمعات مصالح لا تربطها علاقات تنظيمية يعتد بها ولا تصورات سياسية يركن إليها.
> فى التنافس على ضم نواب سابقين بـ«الحزب الوطنى» شهادة إفلاس مبكرة.
> الأحزاب تبنى ببناء كوادر لا شراء نواب.
> القضية ليست «الحزب الوطنى»، فهو حزب بيروقراطى أمنى سحقته «يناير» فى بضعة أيام بقدر ما هى استجلاب رجال الماضى إلى مشاهد الحاضر.
> فى انتخابات (٢٠١٢) غاب نواب «الوطنى» السابقين ورجال أعمال «مبارك» بصورة شبه كاملة.
> لم يكن أحد يريدهم ولا أن ينسبهم إليه ولا كانت لديهم جرأة الترشح.
> فى تغيير البيئة العامة بعد «يونيو» تصور الماضى أن الفرصة واتته من جديد وبدأت حملة تصفية الحسابات مع «يناير».
> لا يوجد احتمال أن تتبلور قوة باسم هذا الحزب تحت قبة البرلمان، فالذين كانوا ينتسبون إليه هم رجال كل عصر ونظام ورئيس.
> هم أنفسهم الذين انضموا إلى الاتحاد الاشتراكى ونقلوا مقاعدهم إلى حزب مصر قبل أن يهرولوا إلى الحزب الوطنى عندما أسسه الرئيس الأسبق «أنور السادات».
> أيا كانت اللافتة التى ترشحوا تحتها فإنهم سوف يهرولون كالعادة إلى حيث يقف الرئيس.
> من الصعب رسم صورة تقريبية لحركة السياسة فى البرلمان الجديد، فكل شىء سائل وعشوائى.
> من المستبعد تماما أن يحوز أى حزب أكثرية ما أو أن تكون حصة الأحزاب كلها فى مستوى يخولها التطلع لتشكيل الحكومة وفق النص الدستورى.
> القوانين المنظمة للانتخابات صممت من أجل ألا يحدث ذلك.
> لم تكن مصادفة أن الذين صمموها أصروا طوال الوقت على استبعاد «القوائم النسبية» التى تتنافس فيها البرامج السياسية وسعوا لتهميش الأحزاب نفسها.
> التهميش يناقض الدستور الذى ينص على أن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
> التهميش نفسه يرادف تضييق المجال العام والضيق بالدستور.
> الأحزاب ضعيفة لكن يتعين تقويتها لا الانقضاض عليها.
> فى الانقضاض تفريغ للحياة السياسية من كل قوة شاركت فى ثورتين وأطاحت بنظامين.
> فى عودة «رأسمالية مبارك» احتمال عودة أخرى لـ«جماعة الإخوان».
> عندما لا يبدو أن هناك نقلة نوعية فى طبيعة الدولة ونظام حكمها فإن كل شىء محتمل.
> فى أوضاع قلقة تفتقد إلى أية قواعد تحكم لا يمكن استبعاد عودة الجماعة فى مدى عشر سنوات.
> أسوأ سيناريو ممكن فى انتخابات (٢٠١٥) أن يتقدم حزب «النور» على جميع الأحزاب المدنية فى الترتيب العام.
> هذه هزيمة سياسية هائلة لـ«يونيو» وضرب فى جذر شرعيتها.
> فى انتخابات (٢٠١٢) حل «النور» فى المرتبة الثانية بعد حزب الجماعة «الحرية والعدالة».
> أن يحتل المركز الأول، بغض النظر عن عدد نوابه، رسالة للعالم بأن الجماعة مازالت رقما سياسيا صعبا فى مصر رغم انخراطها البالغ فى العنف.
> قد لا يتصدر «النور» الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات لكنه يبدو الأكثر تنظيما وجاهزية، يعرف ما يريد وكيف يصل إليه، يفتح خطوطه مع الدولة ويقايض ما يملك بما يطلب.
> الحسابات الأمنية تفوق السياسية بل تكاد تلغيها.
> غير أنه يصعب إدارة البرلمان بالوسائل الأمنية.
> الأمن قد يتدخل فى مرحلة أو أخرى من الانتخابات لكنه لن يذهب بنفسه تحت القبة ليرشد ويدير.
> بشكل أو آخر سوف ينشأ حزب دولة جديد داخل البرلمان.
> فبأى برنامج ووفق أية رؤية سوف تتشكل جبهة الموالاة المتوقعة؟
> الأغلب أن تتشكل حسب قاعدة «الهرولة» التى تصورنا أننا قد غادرناها.
> من فرط الموالاة قد تتزعزع الثقة العامة فى النظام كله.
> كل الخطايا المتوقعة تحت قبة البرلمان سوف يتحملها الرئيس.
> هم يقولون إنهم أنصاره ورجاله.
> ولهذه الأقوال تبعاتها الخطيرة التى سوف تتبدى من اليوم البرلمانى الأول.
> سقط برلمان (٢٠١٢) سياسيا وأخلاقيا عند حلف اليمين الدستورية.
> كان سيركا لا برلمانا، فقد شرعيته بخسارة احترامه.
> مصير مماثل غير مستبعد.
> الهرولة إلى الماضى جهل فادح بالتاريخ وصدام مستعجل مع المستقبل.
نشر المقال في بوابة الشروق