ارتفاع حصيلة ضحايا الإنهيار الأرضي في جواتيمالا إلى 280 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع قرب عاصمة جواتيمالا منذ أكثر من أسبوع إلى 280 قتيلا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء أن السلطات الجواتيمالية أقامت مراكز إيواء مؤقتة للأشخاص الذين تضرروا من هذا الانهيار الأرضي كما تعهدت بدفع تعويضات مالية للمتضررين.

وتقدر السلطات في جواتيمالا عدد المفقودين جراء هذه الكارثة الطبيعية بحوالي 70 شخصا حيث تسببت الأمطار الغزيرة في دفن عشرات المنازل.

هذا وقد أوقفت أطقم الإنقاذ في جواتيمالا أعمال البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب البلاد أوائل الشهر الجاري.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الأربعاء أن عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 280 قتيلا و70 مفقودا.

ودفنت أطنان من التربة والصخور والأشجارعائلات بكاملها أحياء بعدما انهار سفح تل على جزء من بلدة سانتا كاترينا بينولا على مشارف جواتيمالا سيتي, وقضت طواقم البحث المحلية 12 يوما وهي تحاول العثور على ضحايا تحت الأنقاض وفي الأيام التي تلت ذلك كانت تقديرات السلطات متباينة لعدد المفقودين بعد الكارثة.

أ ش أ