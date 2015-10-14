المصريين الأحرار ينفي انسحاب مرشح الحزب بدائرة بولاق أبو العلا

نفى حزب المصريين الأحرار، انسحاب رجل الأعمال محمد المسعود ، مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وأضاف الحزب في بيان صحفي، أن المحكمة ستنظر الفصل في الطعون المقدمة وبينها “المسعود” في 17 أكتوبر الجاري، وأن مرشح الحزب لديه من الأوراق والمستندات ما يغلق الباب أمام الطعون، ويعطيه الحق في خوض السباق الانتخابي .

وقال أيمن شندي، مسؤول حملة الانتخابات لحزب المصريين الأحرار بالقاهرة ، إن محمد مسعود هو مرشح المصريين الأحرار في دائرة بولاق أبوالعلا ، و أن الأخبار التي تتداولها المواقع الاخبارية بانسحاب و استبعاد مسعود ، تاتي في اطار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب و مرشحيه في الانتخابات البرلمانية.

و أضاف شندي في تصريحات صحفية له اليوم، ان هذه الاخبار المغلوطة التي تنشر علي مرشحي الحزب تكشف بجود حملة إعلامية شرسة و منظمة من قبل اعداء الحزب في محاولة يائسة للنيل من مكانة وشعبيه و جماهيرية الحزب الذي اصبح اكبر الاحزاب المصرية المدنية .

وأشار إلى أن من الذين رفض الحزب ان يرشحهم علي اسمه في في الانتخابات ينتهج نهج الهجوم على مرشحين الذين نالو ثقة الحزب وتشويه سمعتهم من خلال بث ونشر أخبار كاذبة، لإثارة الرأى العام عليهم .

مشدد علي ان الحزب على علم بهذه المؤامرات وتقوم بالرد عليها فى الوقت المناسب لتأكيد على أننا نحترم الدستور و القانون .