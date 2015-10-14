قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 مقدسياً في حملة مداهمات واسعة

شنت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين في العديد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها أكثر من 20 مقدسيا بينهم طفلة قاصر.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة العيسوية وسط القدس واعتقلت: جمال عمران داري، سائد عمران داري، محمد مصطفى داري، أكرم مصطفى داري، مدحت عبيد، سمير عبيد، أحمد ومصطفى الداري.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء أمس الطفل عمر منى من حارة السعدية داخل البلدة القديمة، والطفلة شروق مزعرو 15 عاما، من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، كما اعتقلت 4 قاصرين من حي جبل الزيتون/الطور، وسلوان، ومخيم شعفاط.

أ ش أ