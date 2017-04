كاردينال تتسلم “جائزة فاتن حمامة التقديرية” بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وقع اختيار د.ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،على النجمة العالمية كلوديا كاردينال لمنحها جائزة فاتن حمامة التقديرية، التي تقرر أن يهديها المهرجان مع كل دورة جديدة، للشخصيات السينمائية المصرية والعربية والعالمية ،التي ساهمت في الارتقاء بالفن السينمائي.

وأكد الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، أن النجمة الإيطالية الشهيرة، ستتسلم الجائزة في حفل افتتاح الدورة 37 (11 – 20 نوفمبر 2015)، كما يعرض المهرجان في إطار تكريمها فيلم “جحا” أول فيلم مثلته في حياتها مع الوجه الجديد وقتها “عمر الشريف”، ىالإضافة إلى فيلم “الفهد” الذي شاركت في بطولته مع النجمين برت لانكستر والآن ديلون ـوهو من إخراج السينمائي والمسرحي والأوبرالي وكاتب السيناريو الشهير فيسكونتي.

ولدت كلوديا جوزفين روز كاردينال في ضاحية سيدي بوسعيد في تونس عن أم فرنسية وأب إيطالي من صقلية،. وفي مسيرة بدأتها كالكثيرات من نجمات السينما العالمية بالمشاركة في إحدى مسابقات ملكة الجمال التي نظمتها القنصلية الإيطالية بتونس في العام 1957،،وكان عمرها وقتها 17 عاماً،وبعد تتويجها “ملكة جمال تونس”،كانت الجائزة عبارة عن رحلة إلى مهرجان فينيسيا،تنافس الجميع هناك على التقاط صور لها،وكانت المفاجأة عندما طلبوا منها العمل بالسينما فرفضت،وعند عودتها بالطائرة اكتشفت أن الجرائد كتبت عنها :”الفتاة التي لا تريد أن تعمل بالسينما” لكنها عادت،ووافقت،وتجاوز رصيدها في السينما أكثر من 150 فيلماً .

وحملت النجمة الإيطالية لقب “أسطورة السينما” و”مُلهمة فيليني” ،ووصفها الممثل الشهير “جون وين” بالفتاة المشاغبة، بينما قال عنها الممثل البريطاني ديفيد نيفن “أجمل اختراع إيطالي بعد المكرونة”.

من أشهر أقوال كلوديا ” فيليني منحني جناحين و”فيسكونتي” صالحني مع نفسي” ، “في العادة نعيش حياة واحدة،لكني عشت 151 حياة”،”أمر رائع أن تكون قادرا على التحول”،ففي مهنة كهذه ينبغي أن تكون قوياً داخلياً وإلا تتعرض لخطر فقدان شخصيتك” و”عمري اليوم 77 سنة،وما زلت اعمل،ولا أحب شد الوجه وعمليات التجميل،وكل هذه الأشياء لأنه لا يمكن إيقاف الزمن”.

والجدير بالذكر إن الكثيرون ينظرون إليها باعتبارها الممثلة الإيطالية الأكثر أهمية،التي ظهرت في الستينيات،والوحيدة التي اكتسبت شهرة تضاهى شهرة صوفيا لورين،كما عُرفت بجمالها “المضاهى للشمس والمثير للقلق والغامض”،وظلت النموذج الحي للأنثى في قوتها وضعفها،وإرادتها،وطموحها الدائم إلى الحرية والاستقلال،كما أنها النجمة الايطالية الوحيدة مع صوفيا لورين،التى قامت ببطولة العديد من الأفلام الأمريكية في الستينيات مع مشاهير نجوم السينما الأمريكية أمثال : جون وين،روك هدسون،تونى كيرتس و لى مارفن.

تعاونت”كلوديا” مع المخرجون والنجوم لوكينو فيسكونتي في فيلم (روكو واخوته) ،والفيلم الشهير “الفهد” (Il gattopardo بالإيطالية) (بالانجليزية The Leopard) ،بطولة برت لانكستر والآن ديلون،الذي سيعرضه المهرجان،ومع فيدريكو فيللينى في فيلم” ½ 8″ (Otto e mezzo)، بولونينى في فيلم (أنطونيو الجميل)، سيرجيو ليوني في فيلم “حدث ذات مرة في الغرب” (Once Upon a Time in the West) ،داميانو داميانى في فيلم ( يوم البومة).

كما شاركت لأكثر من عشر سنوات المنتج السينمائي فرانكو كريستالدينى،الذي يُعد بمثابة الصانع الأساسي لحياتها المهنية،ومع منتصف الستينيات ارتبطت بالمخرج باسكوال سكويتيرى.ولديها ابنان هما : “باتريك” من فرانكو كريستالدي و”كلوديا” من باسكوال سكويتييري.ومستقرة الآن في فرنسا،ومنذ العام 1979 أصبحت جدة.

وتشغل “كلوديا” منذ عام 1999 منصب سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو للدفاع عن حقوق المرأة في العالم،كما عُرف عنها مساندتها لكافة أشكال حقوق الإنسان في العالم،وفخرها بجذورها التونسية،ولهذا لم تتردد في الموافقة على المشاركة في الفيلم التونسي “صيف حلق الوادي ” (Un été à La Goulette)،و ترأست الدورة الأولى لمهرجان “جربة” التليفزيوني الدولي،الذي أقيم في تونس .