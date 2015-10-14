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«فيريرا» يحذر اللاعبين من الثقة الزائدة في مباراة السوبر

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«فيريرا» يحذر اللاعبين من الثقة الزائدة في مباراة السوبر «فيريرا» يحذر اللاعبين من الثقة الزائدة في مباراة السوبر

جوسوالد فيريرا

يؤدي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانه الاخير، اليوم الأربعاء، على استاد هزاع بن زايد، بالإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الخميس في بطولة كأس السوبر المحلي.

وحذر البرتغالي جوسوالد فيريرا، المدير الفنى للفريق لاعبيه من انتفاضة الأهلى خلال المباراة وأكد فيريرا أن الأهلى فريق كبير وقوى يمر بظروف سيئة، وهو ما يجعل لاعبيه يسعون لمصالحة جماهيرهم واستعادة الثقة من خلال الفوز على الزمالك وحصد لقب السوبر، كما حذر لاعبي الزمالك من الثقة التي سيطرت عليهم في الآونة الأخيرة عقب الفوز على الأهلي في نهائي كأس ، والتي قد تكون سلاحاً ذا حدين، وتؤدي لخسارة الأبيض اللقب.

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