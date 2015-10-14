التموين: احتياطى السلع الغذائية ممتاز ومصر من الدول الجاذبة للاستثمارات

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية، حيث لديها فرص استثمارية كبيرة فى مشروعات كبرى، منها محور تنمية قناة السويس، وإقامة مراكز لوجستية، وسلاسل تجارية ومشروعات فى مجال الطاقة وغيرها، جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة .

وأضاف حنفى فى بيان له اليوم، أن وزارة التموين تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات قومية منها المشروع القومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها، حيث يتم إنشاء 61 صومعة، لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالى 2 مليون و780 ألف طن قمح، وتطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح، وذلك فى 79 موقعا فى 20 محافظة، وتقوم بتنفيذهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية وإنشاء أكبر شبكة نقل حديثة، وعدد كبير من المناطق اللوجستية ومراكز التوزيع لكل السلع فى الوجهين القبلى والبحرى، والتوسع فى إقامة السلاسل التجارية والسوبر مركت والمناطق اللوجستية بهدف تطوير التجارة الداخلية والأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومى، وتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية وتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد وزير التموين، أن البنك المركزى يقوم بتوفير كل احتياجات هيئة السلع التموينية من النقد الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية، وأن وزارة التموين تقوم باتخاذ كل الإجراءات المناسبة وتقوم بشراء السلع بشكل مباشر، وتدخل السوق كلاعب حسب قواعد العرض والطلب وتقود الأسعار للانخفاض دون الخروج عن قواعد وآليات السوق، مشيرا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية والاستراتيجية فى وضع ممتاز، حيث القمح يكفى حتى يوم 17 مارس القادم، ومن زيت الطعام يكفى حتى الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل، والأرز متاح بكميات كبيرة والسكر حتى أوائل شهر مايو القادم، ولدينا مخزون كبير من اللحوم، حيث تم التعاقد على أكثر من 105 آلاف رأس ماشية جار جلبها تباعا من الخارج، وذبحها بالمجازر المصرية وبيعها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.



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