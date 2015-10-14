فيديو - تصفيات المونديال.. الأرجنتين ' السلبية ' تتعادل مع باراجواي وتشيلي تصعق بيرو في لقاء مجنون

واصل منتخب الأرجنتين نتائجه السلبية وفشل في هز شباك المنافسين للمباراة الثانية على التوالي حين تعادل مع المضيف باراجواي صفر-صفر الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2018.

وحصدت الأرجنتين نقطتها الأولى في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية بعدما خسرت على ملعبها الجولة الماضية أمام الإكوادور بهدفين دون مقابل في غياب نجمها المصاب ليونيل ميسي.

وارتفع رصيد باراجواي إلى 4 نقاط بعد فوزها على المضيف فنزويلا في الجولة الماضية بهدف أحرزه خوليو جونزاليس.

وحقق منتخب تشيلي انتصارا رائعا على مضيفه بيرو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ممتعة شهدت تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول.

وافتتح منتخب لاروخا أهدافه في الدقيقة السابعة عن طريق أليكسيس سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي قبل أن يتعادل جيفرسون فارفان في الدقيقة العاشرة لأصحاب الأرض.

وتقدم فارفان لبيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 36 قبل أن يدرك إدواردو فارجاس التعادل للضيوف بعدها بخمس دقائق.

ووضع سانشيز بطل كوبا أمريكا الأخيرة فريقه في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 44 ثم سجل فارجاس الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وسجل باولو جويريرو هدفا متأخرا لبيرو في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة لصالح الضيف الذي وصل إلى النقطة السادسة بعد تفوقه على ضيفه منتخب البرازيل بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية.

شاهد الأهداف.