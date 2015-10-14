تشيلافيرت: مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الفيفا

(إفي): قال الحارس الباراجوائي السابق خوسيه لويس تشيلافيرت اليوم الثلاثاء أن نجم الكرة الأرجنتينية المعتزل دييجو مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال تشيلافيرت في حوار مع قناة (تي واي سي) الأرجنتينية:"لا أرى مارادونا على رأس (فيفا)، احترمه ولكنه ليس مؤهلا لقيادته، لكي تكون على رأس هذه المؤسسة يجب أن تعلم كيف تدير الأشياء وهو ارتكب الكثير من المخالفات في حياته التي يعرفها العالم بأكمله".

وأضاف الحارس السابق "يؤلمني أن يدعم مارادونا الإنجليز، بسبب تناقضه أعتقد أنه ليس مستعدا لقيادة (فيفا)"، في إشارة لقبول اللاعب رئاسة مؤسسة (فوتبول فور يونيتي) التي عرضتها عليه الملكة اليزابيث الثانية.

وانتقد تشيلافيرت من ناحية أخرى خوان أنخل نابوت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) وجوركا فيار مديره العام، نجل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخل ماريا فيار.

وأكمل الحارس السابق "لا تعجبني طريقة إدارة نابوت لـ(كونميبول)، لديه فرصة لتطهيره ولكنه لا يزال يعمل مع المجرمين، يؤلمني أيضا أن يدير إسباني مثل (جوركا) فيار الاتحاد".

وتابع تشيلافيرت "فيار هو محامي أغلب من يتواجدون الآن في الحبس بسبب الفساد، يجب إجراء مراجعة عميقة للـ(كونميبول).

وبخصوص مباراة باراجواي والأرجنتين الليلة في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا قال "باراجواي فريق جديد والأرجنتين لم تعثر حتى الآن على الفريق المثالي".