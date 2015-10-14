أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيلافيرت: مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الفيفا

Google+ Print
تشيلافيرت: مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الفيفا تشيلافيرت: مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الفيفا

(إفي): قال الحارس الباراجوائي السابق خوسيه لويس تشيلافيرت اليوم الثلاثاء أن نجم الكرة الأرجنتينية المعتزل دييجو مارادونا ليس مؤهلا لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال تشيلافيرت في حوار مع قناة (تي واي سي) الأرجنتينية:"لا أرى مارادونا على رأس (فيفا)، احترمه ولكنه ليس مؤهلا لقيادته، لكي تكون على رأس هذه المؤسسة يجب أن تعلم كيف تدير الأشياء وهو ارتكب الكثير من المخالفات في حياته التي يعرفها العالم بأكمله".

وأضاف الحارس السابق "يؤلمني أن يدعم مارادونا الإنجليز، بسبب تناقضه أعتقد أنه ليس مستعدا لقيادة (فيفا)"، في إشارة لقبول اللاعب رئاسة مؤسسة (فوتبول فور يونيتي) التي عرضتها عليه الملكة اليزابيث الثانية.

وانتقد تشيلافيرت من ناحية أخرى خوان أنخل نابوت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) وجوركا فيار مديره العام، نجل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخل ماريا فيار.

وأكمل الحارس السابق "لا تعجبني طريقة إدارة نابوت لـ(كونميبول)، لديه فرصة لتطهيره ولكنه لا يزال يعمل مع المجرمين، يؤلمني أيضا أن يدير إسباني مثل (جوركا) فيار الاتحاد".

وتابع تشيلافيرت "فيار هو محامي أغلب من يتواجدون الآن في الحبس بسبب الفساد، يجب إجراء مراجعة عميقة للـ(كونميبول).

وبخصوص مباراة باراجواي والأرجنتين الليلة في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا قال "باراجواي فريق جديد والأرجنتين لم تعثر حتى الآن على الفريق المثالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع