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مجلس كلية التربية بالعريش يقر درجة الدكتوراه لـ6 باحثين

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مجلس كلية التربية بالعريش يقر درجة الدكتوراه لـ6 باحثين مجلس كلية التربية بالعريش يقر درجة الدكتوراه لـ6 باحثين
أوصى مجلس كلية التربية بالعريش فى جلسته، التى حملت رقم (225) وعقدت أمس الثلاثاء، بمنح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية لـ6 باحثين.

وأوضح الدكتور صالح محمد صالح وكيل الكلية، أن الباحثين هم: الباحثة نانسى محمد أحمد بدير تخصص مناهج وطرق تدريس التاريخ، والباحث فرج محمد محمد عمر، تخصص الصحة النفسية، والباحث ضياء أبو عاصى فيصل، تخصص الصحة النفسية، والباحثة فاطمة عاصم عبد الجليل، تخصص مناهج وطريق تدريس العلوم، والباحثة نجلاء منصور يوسف، تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم، والباحثة فاطمة الزهراء إبراهيم مصطفى تخصص التربية الخاصة، والتوصية بمنح درجة الماجستير فى التربية تخصص مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم للباحثة الشيماء محمد عبد الفتاح جمعة.

كما قررت كلية التربية بالعريش عقد المقابلة الشخصية للطلاب الجدد (طلاب الفرقة الأولى) من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الدكتور صالح محمد صالح وكيل الكلية، أنه سيكون فى استقبال الطلاب الجدد أعضاء هيئة التدريس موزعين على لجان المقابلة الشخصية، لافتا إلى أن الطالب فى الفرقة الأولى لابد أن يخضع لهذه المقابلة الشخصية تبعًا للوائح والقوانين، وأن الحضور إجبارى لطلاب الفرقة الأولى.

وقال الدكتور صالح، أن الكلية إقرت معايير قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية الفرقة الأولى، وهى بالنسبة للأدبى (45) درجة، للعلمى (47) درجة علمى علوم - وعلمى ، كما إقرت معايير قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية (تعليم أساسي)- الفرقة الأولى للأدبى (42) درجة، والعلمى (44) درجة علمى علوم - وعلمى رياضة، وشعبة اللغة الفرنسية - الفرقة الأولى للأدبى (37) درجة، للعلمى (38) درجة علمى علوم - وعلمى رياضة.

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