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إزالة 464 مخالفة تعد وضبط 23 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة

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إزالة 464 مخالفة تعد وضبط 23 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة إزالة 464 مخالفة تعد وضبط 23 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط 23 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، حيث أسفرت الحملة فى مجال المرافق العامة تمكن ضباط شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة المقدم محمد رشدى إزالة (446) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية متنوعة ما بين قضايا غش تجارى، قضايا عرض لحوم وسلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عدم الإعلان عن الأسعار.

وفى مجال المسطحات المائية تم تحرير 16 محضرا لحرق قش الأرز، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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