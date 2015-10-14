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محافظ الفيوم: رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجى لمركزى الفيوم وأبشواى

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محافظ الفيوم: رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجى لمركزى الفيوم وأبشواى محافظ الفيوم: رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجى لمركزى الفيوم وأبشواى
قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعتمد المخططات الاستراتيجية لمركزى الفيوم وأبشواى.

وأشار محافظ الفيوم فى بيان له منذ قليل، إلى أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية للمركزين ثم قام رئيس مجلس الوزراء باعتماد مخططاتها الاستراتيجية، موضحاً أن اعتماد المخططات الاستراتيجية سوف يسهم فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم التنمية العمرانية وفقاً لمخرجات المخطط الاستراتيجى لكل مركز.

وأضاف أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ممثلة فى المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد قد انتهت من إعداد المخططات التفصيلية لجميع مدن المحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على تحقيق الشكل الجمالى والحضارى لكافة المدن والمراكز، إلى جانب النهوض بمستوى الخدمات من خلال خطة شاملة للنظافة والتجميل والإنارة وصيانة ورصف الطرق.

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