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مقتل عناصر إرهابية من داعش في غارة للجيش العراقي بالفلوجة

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مقتل عناصر إرهابية من داعش في غارة للجيش العراقي بالفلوجة مقتل عناصر إرهابية من داعش في غارة للجيش العراقي بالفلوجة

القاهرة - بوابة الوفد

قصفت طائرات سلاح الجو العراقي، اليوم الأربعاء، رتلا تابعا لتنظيم داعش قرب الفلوجة، وذكرت أنباء أن عددا من عناصر التنظيم قتلوا وأصيبوا في الغارة.

يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم "داعش"، أبو محمد العدناني، مقتل الرجل الثاني في التنظيم المتشدد، أبي معتز القرشي، المعروف باسم أبو مسلم التركماني، في غارة أميركية.

وقال العدناني، في تسجيل صوتي تناقلته مواقع متشددة: "فرحت أميركا وطارت بقتل الشيخ أبي معتز القرشي، وأوهمت نفسها أن ذلك نصر كبير".

وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 أغسطس الماضي مقتل الرجل الثاني في التنظيم المتطرف، المعروف أيضا باسم "حجي معتز" في غارة جوية بالقرب من الموصل في العراق.

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