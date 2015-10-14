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فيديو - تصفيات المونديال.. البرازيل تصيح في وجه فنزويلا وأوروجواي تثأر من كولومبيا بثلاثية

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فيديو - تصفيات المونديال.. البرازيل تصيح في وجه فنزويلا وأوروجواي تثأر من كولومبيا بثلاثية فيديو - تصفيات المونديال.. البرازيل تصيح في وجه فنزويلا وأوروجواي تثأر من كولومبيا بثلاثية

حققت البرازيل فوزها الأول في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصرت على ضيفتها فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية.

واستفاقت البرازيل بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام المضيفة تشيلي بهدفين دون مقابل وتألق لاعبها ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي.

وسجل الأخير هدفين وأضاف زميله ريكاردو أوليفيرا الثالث فيما أحرز لفنزويلا كريستيان سانتوس.

ونالت فنزويلا الخسارة الثانية في التصفيات بعد سقوطها في الجولة الأولى على أرضها بهدف أمام باراجواي.

شاهد الأهداف.

وسحقت أوروجواي على ملعبها سنتيناريو التاريخي ضيفتها كولومبيا بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء شهد طرد لاعب الأخيرة خوان كوادرادو في الدقيقة 90.

وثأرت أوروجواي من كولومبيا التي أطاحت بها من دور الـ16 لكأس العالم الأخير بفضل هدفي لاعب ريال مدريد جيمس رودريجيز الذي غاب عن لقاء الأربعاء للإصابة.

وسجل المدافع دييجو جودين الهدفين الأول والثاني ليترفع رصيد أهدافه إلى ثلاثة بعدما أحرز في مرمى بوليفيا في الجولة الماضية التي فاز فيها فريقه على المضيف بهدفين دون مقابل.

وأحرز هدف أوروجواي الثالث اللاعب أبيل هيرنانديز ليتصدر منتخب بلاده التصفيات بفارق الأهداف عن الإكوادور وتشيلي.

شاهد الأهداف.

وواصلت الإكوادور نتائجها الإيجابية وتغلبت على ضيفتها بوليفيا بهدفين دون مقابل أحرزهما مايلير بولانوس وفيليبي ساسيسيدو لترفع رصيدها إلى 6 نقاط.

وحققت الإكوادور فوزها الثاني على التوالي بعدما تغلبت على الأرجنتين في عقر دارها بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية.

شاهد الأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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