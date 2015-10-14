مرتضى: أنقذت مهاجم الأهلي السابق من السجن 10 سنين مجانًا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ترافع قانونا لصالح أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة بينه وبين المنتمين للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى:"بلال يظهر في الفضائيات، ويدافع عن سياسات الأهلي، ومع ذلك كلفني بتولي قضية صدر فيها حكم ضده بالحبس لمدة 10 سنوات".

وأضاف عبر قناة (أبو ظبي الرياضية) "اللاعب كان خائفًا من الذهاب إلى المحكمة، وتوليت القضية، وجلبت له البراءة دون أي مقابل".

وأشار إلى أن ترافع عن أحمد بلال مجانًا، متمًا "لم يتكلف اللاعب بنزين سيارته، أو أحصل منه على قلم جاف".