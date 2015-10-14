في_القمة - زيزو ' المدرب ' ضد الزمالك.. قاد 4 فرق أخرهم الأهلي وخسر مرة واحدة كانت ' سوبر '

ستكون مواجهة الزمالك والأهلي الخميس المقبل في كأس السوبر المصرية هي المباراة الخامسة لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدرب ضد الفارس الأبيض.

ويواجه الزمالك وصيفه في الدوري والكأس الأهلي مع مدربه المؤقت زيزو بعد إقالة فتحي مبروك عقب الخسارة برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الكونفدرالية.

وستكون مباراة السوبر المقرر إقامتها على استاد هزاع بن زايد في الإمارات هي المرة الخامسة التي يواجه فيها زيزو الزمالك من على مقاعد البدلاء كمدرب.

وخسر زيزو مرة واحدة فقط في مبارياته الأربع السابقة ضد بطل مصر كانت في النسخة الثانية من كأس السوبر عام 2002 مع المقاولون العرب.

بينما المباراة الأخيرة له ضد الزمالك كانت مع فريقه السابق الأهلي وهي الوحيدة التي انتهت دون أن تهتز الشباك.

لم ينتصر زيزو على الزمالك. خسر مرة وتعادل ثلاث مرات يستعرضها FilGoal.com في التقرير التالي.

عودة رائعة

اصطدم زيزو المدرب بالزمالك لأول مرة عام 2002 حين كان مديرا فنيا لفريق بلدية المحلة حيث التقى الفريقان في الجولة الـ24 من الدوري.

تقدم حازم إمام وجمال حمزة للزمالك لكن محمد سلام وأكرم عبد المجيد أدركا التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

ولم تكن نتيجة المباراة مؤثرة بالنسبة للزمالك الذي خاضها وهو فاقدا لأمل الحفاظ على لقب الدوري الذي أحرزه ذلك الموسم الإسماعيلي.

سوبر زمالك

تولى زيزو تدريب المقاولون بعد انتهاء الموسم وشارك في كأس السوبر ضد بطل كأس مصر الزمالك بعد انسحاب الإسماعيلي واعتذار الأهلي وغزل المحلة عن المباراة.

وصمد المقاولون أمام الزمالك ليجبره على خوض الوقت الإضافي وأضاع لاعبه محمد الهادي ركلة جزاء في الدقيقة 102 لترتد الكرة بهدف للأبيض أحرزه أسامة نبيه بالرأس في الدقيقة 104.

وانتزع الزمالك لقب السوبر للموسم الثاني على التوالي بفوزه على المقاولون وحرم زيزو من التتويج بالكأس.

التقدم الأول

وكانت المواجهة الثالثة لزيزو المدرب ضد الزمالك عام 2007 حين تولى القيادة الفنية لأسمنت السويس وفرض على الأبيض التعادل 1-1 في القاهرة في الجولة السابعة من الدوري.

تقدم زيزو لأول مرة على الزمالك بهدف لاعبه محمد الصغير في الدقيقة 13 قبل أن يدرك بشير التابعي التعادل من ركلة حرة بعد أربع دقائق.

رحل زيزو عن أسمنت السويس بعد خسارته بثمانية أهداف دون مقابل في الجولة العاشرة أمام بتروجيت وحقق في المباريات التسع الأولى فوزا وحيدا كان على الترسانة 2-1.

قمة سلبية

طالب جمهور الأهلي برحيل حسام البدري عقب الخسارة أمام الإسماعيلي 3-1 في الدوري موسم 2010-2011 ليتولى زيزو قيادة الفريق مؤقتا ويخوض خمس مباريات آخرها ضد الزمالك.

وفرض زيزو على الأبيض المتصدر تعادلا جديدا وانتهت المباراة صفر-صفر قبل أن يتسلم مانويل جوزيه مقاليد القلعة الحمراء بدءا من مباراة مصر المقاصة.

وكانت هذه المباراة هي آخر مواجهات زيزو المدرب ضد الزمالك فهل يحقق فوزه الأول على بطل الثنائية المحلية يوم الخميس المقبل؟ أم يحرز جوزفالدو فيريرا الثلاثية؟