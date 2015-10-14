هزاع وسيف بن زايد يحضران أفراح الهاملي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بمناسبة زفاف أحمد محمد فاضل الهاملي إلى كريمة سالم محمد شلبود الهاملي.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وتخلل الحفل مشاركة الفرق الشعبية بعروض وفقرات منوعة ابتهاجا بهذه المناسبة.