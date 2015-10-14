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الأرصاد : طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة

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الأرصاد : طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة الأرصاد : طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة العظمي 32 والاسكندرية 30 بينما تنخفض مساءا لتصل الي 22 بالقاهرة و20 بالاسكندرية

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