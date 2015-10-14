ما تخليش اكتشافك لواحد منهم بالصدفة..احترس من صداقة مرض السكر والكبد

انتشرت أمراض الكبد والسكر بشكل كبير وهما مرضان يرتبطان فى كثير من الأحيان وأحيانًا لا يستطيع الطبيب تحديد هل سبب الإصابة بالسكر وجود أمراض مزمنة بالكبد أم أن العكس هو الصحيح؟>حول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إنه من الملاحظ أن أمراض الكبد التى تصاحب حدوث الإصابة بمرض السكر غالبًا تحدث ببطء وبدون أعراض واضحة ما يجعل اكتشافها غالبًا يحدث عن طريق الصدفة، فعندما يحضر مريض السكر لأول مرة للطبيب ويطلب منه إجراء تحليل وفحوص لوظائف الكبد قد يكتشف أنه يعانى من وجود اضطرابات بوظائف الكبد والعكس أيضًا عندما يطلب الطبيب من مريض الكبد لأول مرة فحص لسكر يكتشف مستوى مرتفع.

ويتابع د.السبعاوى قائلاً: "يجتمع مرض السكر ومرض الكبد فى نسبة كبيرة من المرضى حيث إن سبب انتشار هذه الحالة المرضية فى مصر كثرة الإصابة بأمراض الكبد بصورة كبيرة وأيضًا وجود سبعة ملايين مريض بالسكر على الأقل فى مصر.