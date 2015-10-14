أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما تخليش اكتشافك لواحد منهم بالصدفة..احترس من صداقة مرض السكر والكبد

Google+ Print
ما تخليش اكتشافك لواحد منهم بالصدفة..احترس من صداقة مرض السكر والكبد ما تخليش اكتشافك لواحد منهم بالصدفة..احترس من صداقة مرض السكر والكبد
انتشرت أمراض الكبد والسكر بشكل كبير وهما مرضان يرتبطان فى كثير من الأحيان وأحيانًا لا يستطيع الطبيب تحديد هل سبب الإصابة بالسكر وجود أمراض مزمنة بالكبد أم أن العكس هو الصحيح؟
>حول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إنه من الملاحظ أن أمراض الكبد التى تصاحب حدوث الإصابة بمرض السكر غالبًا تحدث ببطء وبدون أعراض واضحة ما يجعل اكتشافها غالبًا يحدث عن طريق الصدفة، فعندما يحضر مريض السكر لأول مرة للطبيب ويطلب منه إجراء تحليل وفحوص لوظائف الكبد قد يكتشف أنه يعانى من وجود اضطرابات بوظائف الكبد والعكس أيضًا عندما يطلب الطبيب من مريض الكبد لأول مرة فحص لسكر يكتشف مستوى مرتفع.

ويتابع د.السبعاوى قائلاً: "يجتمع مرض السكر ومرض الكبد فى نسبة كبيرة من المرضى حيث إن سبب انتشار هذه الحالة المرضية فى كثرة الإصابة بأمراض الكبد بصورة كبيرة وأيضًا وجود سبعة ملايين مريض بالسكر على الأقل فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته