أهمها شعورك بالخمول والعصبية.. تعرف على أضرار نقص الفيتامينات بجسمك

أضرار نقص الفيتامينات بالجسم

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نقص فيتامين أ

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يلجأ الكثيرون ممن يرغبون فى اتباع نظام غذائى لإنقاص أوزانهم إلى اتباع بعض النظم الغذائية القاسية وغير الصحية، نظرًا لعدم احتواء هذه الأنظمة على الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والتغذية، يساهم اتباع الأشخاص لبعض أنظمة إنقاص الوزن بصورة خاطئة فى تعرضهم لنقص بعض الفيتامينات ما يجعلهم عرضة للإصابة ببعض الأضرار الصحية التى تختلف باختلاف نوع الفيتامين الناقص بالجسم ومنها:>1)الخمول.>2)تساقط الشعر.>3)ضعف النظر والعشاء الليلى جفاف العين والجلد.>نقص فيتامين ب>4) ضعف الأعصاب وبالتالى يكون الشخص أكثر انفعالاً.>5) ضعف القدرة البدنية.>فيتامين C>ضعف بالجسم.>نزيف بالفم.>الضغط العصبى.>ويستكمل د. طايع قائلاً: "يحب على الأشخاص الذين يرغبون فى اتباع نظام غذائى بهدف إنقاص الوزن ضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد البرنامج الغذائى الصحى والمتوازن المناسب لحالة الشخص الذى يود إنقاص وزنه لحمايته من التعرض للأضرار ومشاكل أنظمة إنقاص الوزن القاسية".

ويتابع د.طايع قائلاً: "يجب أن يتضمن البرنامج الغذائى تناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على الألياف الغذائية لكى يحصل الفرد على الفيتامين التى يحتاجها الجسم من مصدره الطبيعى ليكون ذلك أفضل".

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