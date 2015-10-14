ندوة بـ"تربية العريش" توصى بتسويق واستثمار الأبحاث العلمية

نظم قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالعريش ندوة "الاتجاهات الحديثة فى بحوث المناهج وطرائق التدريس" وحاضر فيها الدكتور خليل رضوان، أستاذ التربية العلمية المساعد ورئيس القسم، وتم خلالها مناقشة قواعد السيمنار العلمى للقسم هذا العام، وعرض جدول أعماله خلال الفصل الدراسى الأول بالكامل، ومناقشة القالب المعتمد للخطة البحثية المعتمدة من القسم شكلًا وتنسيقًا وتوثيقًا ومكونات.

صرح بذلك الدكتور صالح محمد صالح وكيل كلية التربية بالعريش، مشيرا إلى أن الندوة أوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين فى مهارات إعداد المشروعات البحثية؛ كى يمكنهم تسويق واستثمار أبحاثهم العلمية، وتواجد خريطة بحثية للقسم يمكن من خلالها تحديد المجالات التى يمكن من خلالها إرشاد الباحثين لهذه الأبحاث، زيادة الاهتمام بالدراسات البينية التى يتجه العالم كلها نحوها، الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة لاسيما المتفوقين والموهوبين، مع الاهتمام بفئة رياض الأطفال بشكل واقعى عملى، الاهتمام ببحوث التنمية المستدامة بكل أبعادها وجوانبها.

أضاف أنه تم خلال الندوة توزيع الخطة البحثية المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية على أعضاء السيمينار لمناقشتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 20/10/2015 بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بالعريش.