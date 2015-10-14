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حياة أنور السادات فى عرض جديد بقاعة البانوراما الحضارية بمكتبة الإسكندرية

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حياة أنور السادات فى عرض جديد بقاعة البانوراما الحضارية بمكتبة الإسكندرية حياة أنور السادات فى عرض جديد بقاعة البانوراما الحضارية بمكتبة الإسكندرية
تنظم إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، عرضًا فريدًا عن حياة الرئيس الراحل أنور السادات بقاعة البانوراما الحضارية، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وذكرى رحيل السادات.

ويُقام العرض طوال شهر أكتوبر، بعد العرض الرئيسى مباشرة، من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

البانوراما الحضارية والمعروفة بـCulturama، هى عرض تفاعلى أعده مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، ويُقَدَّم من خلال 9 شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم.

وتضم البانوراما الحضارية (Culturama) مزيجًا متناغمًا مبتكرًا من ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعى والحضارى، وبرنامج ثرى وجذاب للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض. ونالت البانوراما الحضارية جوائز عديدة، وحصلت أيضًا على براءة اختراع من وزارة الدولة لشئون البحث العلمى عام 2007.

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مصر 365