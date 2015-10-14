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محافظ شمال سيناء يعلن فرض غرامات على إلقاء القمامة بالشوارع

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محافظ شمال سيناء يعلن فرض غرامات على إلقاء القمامة بالشوارع محافظ شمال سيناء يعلن فرض غرامات على إلقاء القمامة بالشوارع
أقرت محافظة شمال سيناء غرامات فورية لمن يقوم بإلقاء القمامة فى الشوارع، وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء تقرر فرض غرامات فورية على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة الصناعية والزراعية والمنزلية بالشوارع العامة خارج صناديق القمامة أو نقاط التجميع، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، كما قرر المحافظ عن فرض غرامات فورية أخرى لكل من يقوم بحرق القمامة.

وأشار المحافظ خلال لقاء له مع المسئولين بمجالس المدن وشركة النظافة لمناقشة الية مواجهة القمامة بالشوارع، انه سيتم مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وفى حالة عدم السداد، يحال المخالفون للنيابة العامة، على أن تؤول الغرامات المحصلة من المخالفين إلى حساب الدائنة بمجالس المدن للصرف منه على أغراض النظافة فقط.

كما أعلن المحافظ عن تطبيق منظومة جديدة للنظافة على مستوى المحافظة، على أن يتم البدء بحى العبور بالعريش، حيت سيتم جمع القمامة من المنازل والشقق السكنية فى توقيتات محددة، سيتم الإعلان عنها، بعد تقسيم الحى إلى مربعات سكنية، وتوزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين بالمجان.

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مصر 365