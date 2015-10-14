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ضبط 22 طن ملح طعام مقلد لشركة شهيرة بالبحيرة

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ضبط 22 طن ملح طعام مقلد لشركة شهيرة بالبحيرة ضبط 22 طن ملح طعام مقلد لشركة شهيرة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مكتبة بمدينة أبوحمص لحيازته وعرضه للبيع عدد (864) محدث صوت ألعاب نارية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 16552/2015 جنح مركز أبوحمص.

كما تم ضبط صاحب مخزن لتعبئة الطعام بشبرا قسم دمنهور، لقيامه بتعبئة ملح طعام مقلد لشركة شهيرة، حيث تم ضبط كمية وقدرها 625 ,22 طن ملح طعام، وتحرر المحضر 16061/2015 جنح قسم دمنهور.

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مصر 365