مرتضى يفسر .. كيف تخلص الزمالك من حملة ' ناديك يناديك ' ؟

"أغلقت حنفية الفساد" .. هكذا فسر مرتضى منصور رئيس الزمالك نجاحه في تجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي كان يمر بها النادي قبل توليه المسئولية العام الماضي.

وأوضح مرتضى "حنفية الفساد، تتضح عندما تؤجر محل على سور النادي مقابل 47 ألف جنيه شهريًا، بعدما كانت قيمته الإيجارية 3 آلاف جنيه في السنة".

وأضاف عبر قناة (أبوظبي الرياضية) "نجحت أيضًا في إعادة 62 محلاً تم احتلالهم، قيمتهم مليار جنيه، علمًا بأنني تسلمت النادي مديونًا بـ306 مليون جنيه".

وأردف "الزمالك تحول في يوم من الأيام إلى مركز شباب، والآن تحول إلى ناد أوروبي بشهادة عدد من سفراء الدول الأجنبية الذين قاموا بزيارة فرع ميت عقبة".

وأفصح "عائد الزمالك من البث والرعاية كان 3 مليون جنيه، وصلت به إلى 80 مليون جنيه".

وأتم رئيس الزمالك "لم أخذ مليمًا من أحد"، ردًا على إجراء مماثل لحملة "ناديك يناديك" التي أحاطت بالقلعة البيضاء منذ عامين.