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تشكيل #في_القمة أبو العلا لـ في الجول: عن البديل الأفضل.. ومن يعوض غياب القائد حازم

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تشكيل #في_القمة أبو العلا لـ في الجول: عن البديل الأفضل.. ومن يعوض غياب القائد حازم تشكيل #في_القمة أبو العلا لـ في الجول: عن البديل الأفضل.. ومن يعوض غياب القائد حازم

ما هو التشكيل الأنسب للزمالك في القمة المقبلة؟ وهل هناك تبديلات تستطيع جعل الفريق يظهر بشكل أفضل عن مبارياته الأخيرة؟ محمد أبو العلا لاعب القلعة البيضاء السابق يجيب لـFilGoal.com.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وكانت البداية مع طارق مصطفى الذي طالب فيريرا وزيزو بإجراء تبديلا واحدا في تشكيلة كل منهما للمباراة (طالع التفاصيل).

ثم تحدث بكر في عن نصيحته لجوزفالدو فيريرا مطالبا إياه بتأمين خط الوسط حتى لا يفقد زمام الأمور في المباراة (طالع التفاصيل).

وتابع بكر حديثه مؤكدا أن هناك لاعبا في الأهلي إذا غاب فذلك يعطي الفريق الأحمر ميزة إضافية كما أنه يؤمن أن رمضان صبحي قد يتألق لكن بشرط (طالع التفاصيل).

وتحدث طارق السيد عن تبديل محوري في تشكيل الزمالك وأفضل ثلاثة لاعبين يستطيعون قلب النتيجة لصالح الفرسان في أي وقت (طالع التفاصيل).

قبل أن يؤكد طارق السيد أن التبديلات الدفاعية لزيزو في الأهلي قد تساعد فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية (طالع التفاصيل).

ووضع أبو العلا في وقت سابق التشكيل الأمثل للأهلي والذي أكد فيه ضرورة أن يلعب الفريق الأحمر بثنائي في خط الهجوم (طالع التفاصيل).

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا:"يجب أن يحافظ جوزفالدو فيريرا على نفس التشكيل الذي خاض به لقاء القمة الأخير في كأس ".

وأردف"أما عن من يعوض غياب حازم إمام حال تأكد غيابه للإصابة، فهو أحمد توفيق".

وأكمل"توفيق شارك من قبل في هذا المركز وتحديدا في القمة الأخيرة وقدم مباراة رائعة".

والتشكيل الأمثل للزمالك بالنسبة لأبو العلا:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد توفيق- علي جبر- محمد كوفي- حمادة طلبة

في الوسط: طارق حامد- عمر جابر- معروف يوسف

في الهجوم: أيمن حفني- باسم مرسي- كهربا

وبسؤاله عن من يكون أفضل بديل للزمالك خلال المباراة أجاب"مصطفى فتحي بالطبع".

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