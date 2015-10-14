التعليم تحقق فى واقعة تعليق لافتة دعائية لمرشح أمام مدرسة فى بولاق

على الرغم من تحذير وزارة التربية والتعليم مديرياتها التعليمية على مستوى الجمهورية من السماح لمرشحى الانتخابات البرلمانية من استخدام المدارس وأسوارها فى أعمال الدعاية الانتخابية لحملاتهم، إلا أنه للمرة الثانية على التوالى استغل بعض المرشحين بدائرة بولاق الدكرور التعليمية المدارس فى وضع لافتات دعايتهم.

ورصد "اليوم السابع" وضع مرشح بدائرة بولاق الدكرور، لافتة له على باب مدرسة الشهيد مجدى محمد حسن"العبور سابقا" للتعليم الأساسى، حيث قام المرشح بتعليق اللافتة بجوار باب المدرسة مباشرة.

وقررت وزارة التربية والتعليم التحقيق مع مدير المدرسة حول الواقعة، ومعرفة من سمح للمرشح بتعليق اللافتات، رغم مخالفة ذلك لتعليمات الوزارة والدعاية الانتخابية من عدم استخدام المنشآت العامة فى أعمال الدعاية للانتخابات البرلمانية.

- بالصور.. مرشح يضع لافتات دعايته الانتخابية على مدخل مدرسة ببولاق