نقابة الغزل: توقف العمل فى 2400 مصنع نسيج.. وتشريد 150 ألف عامل

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قرابة 50% من مصانع الغزل والنسيج توقفت عن العمل نهائيًا، بينما النصف الآخر يعانى من مشاكل عديدة، مؤكدًا أن لجنة القطن التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج، توقف عملها بعد خروجه من رئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس النقابة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف حوالى 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهى نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التى يبلغ عددها 4000 مصنع.

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