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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 32

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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 32 الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للأتربة، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من محافظات الجمهورية:


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القاهرة

الصغرى 22 والعظمى 32 وفى

الإسكندرية

الصغرى 20 والعظمى 30 وفى

أسوان

الصغرى 23 والعظمى 40.

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