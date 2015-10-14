أفيخاى أدرعى يهنئ المسلمين بالعام الهجرى وجنوده يقتلون الفلسطينيين

فى ظل الاعتداءات الهمجية من جيش الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر.. هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، الأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد، بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب أفيخاى فى تدوينته على فيس بوك: "ومما لا شك فيه أن الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية له أهمية خاصة، فهو محطة سنوية نابعة من الإيمان بالإسلام وتعاليمه ومع بداية العام الجديد يفتح المؤمن صفحة بيضاء من حياته يخطط لمستقبله وسلام أولاده، ويزن بميزان الشرع أعماله وأفعاله، إرضاءً لربه ورسوله، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من "أتى الله بقلب سليم".

وأضاف: "يأتى عام 1437 هجرية والمنطقة أسيرة إرهاب، غارقة فى مستنقعات الدم والظلم المفتعلة تحت مسميات وشعارات لا تمت للواقع بصلة، ويلطخ من يدعون الإسلام، وقلوبهم متشحة بسواد عظيم، أشهرها وأيامها ويطعنون، يقتلون، ويذبحون، بأساليب همجية تتنكر لها الإنسانية".

واستطرد قائلا: "على أمل أن يحمل العام الجديد التغيير، نتمنى لكم عاًما سعيدًا، خاتمين بالقول الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً".

واستقبل مستخدمو فيس بوك تدوينة أفيخاى بهجوم وسخرية على صفحته مؤكدين أن عليه العمل بما يقول، مؤكدين فى تعليقاتهم أن الشيطان يعظ.



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