62%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى التصدى لأزمة تراكم القمامة بالشوارع

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى التصدى لأزمة تراكم القمامة فى الشوارع، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى التصدى لأزمة تراكم القمامة فى الشوارع.

وتوقع 62% من القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة تراكم القمامة فى الشوارع، بينما استبعد 37% من القراء نجاح الحكومة فى التصدى لأزمة تراكم القمامة فى الشوارع، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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