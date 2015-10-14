مباحثات موريتانية سعودية فى نواكشوط

استقبل وزير المالية الموريتانى المختار ولد أجاى فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بمكتبه فى نواكشوط السيد أحمد الخطيب مستشار ولى ولى العهد فى المملكة العربية السعودية الذى يزور موريتانيا حاليا .

وأفاد مصدر رسمى موريتانى بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير المالية الموريتانى المختار ولد اجاى قد أعلن عن إلغاء مشاركته فى اللقاءات السنوية لمنظمات ابريتون ودس التى تضم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة فى ليما عاصمة بيرو لاستقبال وفد سعودى رفيع المستوى العاصمة الموريتانية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر صحفية فى نواكشوط إلى أن المحادثات التى أجراها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مع الجانب السعودى خلال زيارته للمملكة الأسبوع الماضى جعلت الرئيس يعطى أوامر لوزير المالية بالعودة إلى نواكشوط للتحضير للزيارة لدراسة احتياجات موريتانيا الاقتصادية والمالية.