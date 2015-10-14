أصحاب المخابز بالشرقية يطالبون بإنقاذهم من ماكينات شركة "سمارت" المعطلة

طالب أصحاب المخابز رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بالتدخل السريع لإنقاذهم من شركة سمارت التى توزع ماكينات صرف الخبز وقالوا إنها معطلة.

وقالت اعتماد إبراهيم السيد عكاشة صاحبة مخبز بمدينة أولاد صقر إنها يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجارى وبعد انتهاء توزيع الخبز وعند قيامها بتسوية الماكينة وجدتها معطلة ولا تعمل، وتوجهت فورا لمقر شركة سمارت بالزقازيق لتتفاجأ بأن رصيدها قد نفذ ولم تسجل الماكينة أى رصيد (رصيد حصة المخبز اليومية والتى يبلغ عددها 7500 رغيف) بما يعادل 12 شيكارة دقيق.

وأضافت أن مسئولى الشركة أبلغوها بأن الرصيد الذى فقد سترده الشركة لها فى أول شهر نوفمبر وأعطوها ماكينة بدلا منها لا يوجد عليها أى رصيد وفى اليوم التالى، حاولت تشغيل الماكينة لكنى وجدتها معطلة أيضا فعادت مرة أخرى للشركة فأبدلتها بماكينة أخرى أيضا بدون رصيد، وطالبت بزيادة حصة الدقيق حتى تكون كافية لكم الجمهور الذى يتردد على مخبزها لتصل إلى 16 شيكارة أسوة بالمخابز الأخرى.

وقال أحمد حسين محمد بمدينة أولاد صقر إن "الدقيق الذى نتسلمه من التموين أصبح رديئا جدا وكذلك النخالة رديئة، وأن عددا من المرات جاء مفتش الأغذية وقام بسحب عينات من الدقيق والردة وبتحليلها جاءت غير مطابقة للمواصفات وحرر لى عددا من المحاضر وتغرمت 20 ألفا من الجنيهات رغم أننى ليس لى أى دخل فى تصنيع الدقيق أو النخالة وإنما أتسلمها من التموين".

وطالب بسرعة صرف مستحقات المخابز القديمة والمتمثلة فى فرق التكلفة للمنظومة السابقة وإعادة تحديد سعر رغيف الخبز لأن سعر الشيكارة ثابت رغم ارتفاع أجور الخبازين وكذلك ارتفاع سعر السولار.

>