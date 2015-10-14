مد مهلة تقديم استمارات تدقيق البيانات للبطاقات التموينية الإسكندرية

قال مبارك عبد الرحمن، كيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر مد مهلة تقديم استمارة تدقيق البيانات لأصحاب البطاقات التموينية الذين تخلفوا عن تسليم ملف مراجعة وتدقيق البيانات للتاجر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وطالب المواطنين بالتقدم بالملف لمكتب التموين التابعين له وتسليمه للمكتب والحصول من المكتب على موافقة بصرف مقررات شهر أكتوبر لهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يأتى تيسيرا على المواطنين، حيث كان من المقرر أن يتم إيقاف الصرف للسلع التموينية لهم من أول أكتوبر، مشددا على البدالين التموينيين التنبيه على المواطنين ضرورة التوجه إلى مكتب التموين وتقديم استمارة تدقيق البيانات لإمكانية صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر الجارى.

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