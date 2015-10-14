أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مد مهلة تقديم استمارات تدقيق البيانات للبطاقات التموينية الإسكندرية

Google+ Print
مد مهلة تقديم استمارات تدقيق البيانات للبطاقات التموينية الإسكندرية مد مهلة تقديم استمارات تدقيق البيانات للبطاقات التموينية الإسكندرية
قال مبارك عبد الرحمن، كيل وزارة بالإسكندرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر مد مهلة تقديم استمارة تدقيق البيانات لأصحاب البطاقات التموينية الذين تخلفوا عن تسليم ملف مراجعة وتدقيق البيانات للتاجر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وطالب المواطنين بالتقدم بالملف لمكتب التموين التابعين له وتسليمه للمكتب والحصول من المكتب على موافقة بصرف مقررات شهر أكتوبر لهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يأتى تيسيرا على المواطنين، حيث كان من المقرر أن يتم إيقاف الصرف للسلع التموينية لهم من أول أكتوبر، مشددا على البدالين التموينيين التنبيه على المواطنين ضرورة التوجه إلى مكتب التموين وتقديم استمارة تدقيق البيانات لإمكانية صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد