مواطن يطلب من محافظ دمياط تشكيل لجنة قبل إزالة منزله لصالح مالك العقار

قَدَّمَ المواطن مصطفى مصطفى الشربينى، شكوى إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أوضح فيها أنه مستأجر لشقة لدى مالك عقار بجوار مديرية الزراعة أمام مسجد أبو جريدة.

وأشار الشربينى، إلى أن المالك رفع قضية لإزالة المنزل كاملا وصدر فيها القرار الهندسى رقم 53/2 لسنة 2014، يفيد بأن قرار اللجنة هو إزالة العقار حتى سطح الأرض مع ضرورة إزالة الخارجات فورا للخطورة الداهمة تحت إشراف مهندسى نقابى خلال أسبوع، ويستوجب إخلاء العقار، فقدم الشربينى تظلمًا يحمل رقم 202 لسنة 2014 ضد قرار اللجنة.

وقال إن اللجنة لم تفحص البيت من الداخل، مقدما طعنا يحمل رقم 1429 لسنة 4ق فى مجلس الدولة أمام القضاء الإدارى، يطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الهندسى الذى سيتم البت فيه يوم 27 أكتوبر.



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