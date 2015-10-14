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اتحاد عمال العاشر يحل أزمة التأمين لعمال الشركات بالتعاقد مع مستشفى خاصة

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اتحاد عمال العاشر يحل أزمة التأمين لعمال الشركات بالتعاقد مع مستشفى خاصة اتحاد عمال العاشر يحل أزمة التأمين لعمال الشركات بالتعاقد مع مستشفى خاصة
أكد أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، ورئيس نقابة النقل البرى بالشرقية، التعاقد مع إحدى المستشفيات الخاصة، لتقديم الخدمة الصحية بتخفيضات للعاملين وأسرهم، والذين وصل عددهم لأكثر من 20 ألف عامل، والكشف طبقًا للأسعار التى أقرتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف الدوكار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه نظرًا للحالة المتدنية التى وصل إليها مستشفى التأمين الصحى وقلة الأجهزة، وضعف الخدمات الطبية، كان على اتحاد العمال أن يبحث عن بديل كحل عاجل للعمال، حتى إصلاح المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن قضايا العمال ومشاكلهم تتصدر الساحة فى المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، وشهدت المدينة على مدار الفترة الماضية تصعيد فى بعض المشكلات التى تخص العمال، وعلى رأسها إضراب بعض العمال.

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